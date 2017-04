Overvallers met clownmasker roven kassa Genkse apotheek van wacht leeg

Bewerkt door: ADN

6/04/17 - 13u01 Bron: Belga

© Google Maps.

Twee mannen met een clownsmasker hebben gisterenavond een apotheek in de Acacialaan in Winterslag overvallen. De mannen gingen er vandoor met de inhoud van de kassa. Dat meldt de politiezone MidLim.

Om 21.40 uur zag de apotheker via de camerabewaking dat er twee verdachte mannen met een wit carnavalsmasker voor de toegangsdeur stonden. Hij liep meteen naar het privégedeelte van de woning en sloot de tussendeur af. Zijn echtgenote, die ook in het privégedeelte aanwezig was, verwittigde de hulpdiensten.



De verdachten probeerden de tussendeur in te stampen, maar slaagden daar niet in. Toen de apotheker even later ging kijken, waren de mannen verdwenen. Ze hadden al het geld uit de kassa buitgemaakt.



De apothekers raakten niet gewond, maar waren wel erg van slag. Ze kregen ondersteuning van de dienst slachtofferzorg van de politie.



Politie MidLim stuurde meteen meerdere patrouilles op pad om de omgeving te doorzoeken, maar kon de verdachten niet meer aantreffen. Ook het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De politie onderzoekt de feiten en spoort de verdachten op.