Recordvangst op zee: voor 60 miljoen euro aan cocaïne in drijvende sporttassen

Bart Boterman

6/04/17 - 08u26 Bron: Eigen berichtgeving

© thinkstock.

Oostende De scheepvaartpolitie heeft afgelopen dagen liefst 25 sporttassen met cocaïne opgevist uit de Noordzee. Het gaat om een recordvangst, gezien in elke sporttas ongeveer 50 kilo drugs zat en de totale waarde meer dan 60 miljoen euro bedraagt.

De drugspakketten waren voorzien van lege petflessen zodat ze bleven drijven op het water. Een Deens transportschip sloeg afgelopen weekend alarm toen het zo'n sporttas zag drijven, kilometers in zee voor de kust van Oostende.



Vervolgens werden nog andere drijvende tassen aangetroffen. Het gerecht vermoedt dat de bemanning van een schip uit Zuid-Amerika, dat in Zeebrugge aanmeerde, de drugs overboord gooide om te laten oppikken door kleine bootjes. De cocaïne zou namelijk afkomstig zijn uit Colombia. De bootjes brengen de drugs dan naar het vaste land en op die manier omzeilen ze de controles in de havens. De kapitein van het schip zou intussen verhoord zijn, maar dat bleek zonder veel resultaat.



Het onderzoek is nog steeds bezig.