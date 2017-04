Huis volledig verwoest na uitslaande brand in Ursel

TK

6/04/17 - 08u21 Bron: Eigen berichtgeving

© Hannes Cool.

In het Oost-Vlaamse Ursel heeft vanochtend een zware brand gewoed. De brandweer arriveerde even na 5 uur aan de woning op de Middelweg en toen sloegen de vlammen al door het dak.

De twee bewoners konden zich in veiligheid brengen door van de eerste verdieping uit het raam te springen. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze bevangen raakten door de rook.



Het huis is onbewoonbaar en de brandweer zal nog uren moeten nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, al verklaarde een van de bewoners dat hij gisteravond de open haard aangestoken had.