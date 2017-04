Slachthuis Tielt vanaf vandaag weer open: dit zijn de voorwaarden

TK

In het omstreden slachthuis in Tielt wordt vandaag het werk hervat. Het omstreden slachthuis werd de laatste twee weken verplicht gesloten nadat er beelden opdoken waarop de varkens ernstig mishandeld werden. "Het slachthuis is nu aan strenge voorwaarden onderworpen", meldt minister Weyts.

Heel wat activisten zijn sceptisch over de heropening van het slachthuis, nadat dierenrechtenactivisten van 'Animal Rights' eind maart met videobeelden schokkende wantoestanden blootgelegd hadden. Minister Weyts besloot toen om de vergunning van het slachthuis onmiddellijk in te trekken. Hij kondigde ook aan om alle slachthuizen in Vlaanderen te laten doorlichten.



Maatregelen

Twee weken later mag het slachthuis dan toch weer open, maar er zijn wel een aantal strenge maatregelen genomen, meldt het kabinet van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Zo werden er extra camera's gehangen om het toezicht op het slachthuis te verhogen, en dat via een livestream. Er komt ook een onafhankelijke 'animal welfare officer' die zal toezien op het dierenwelzijn. Daarnaast krijgt het personeel extra opleidingen, zal de verdovingsapparatuur vaker gecontroleerd worden en zullen er bijkomende verdovingstoestellen komen voor noodgevallen. De Thomas More Hogeschool zal ook als onafhankelijke onderzoeksinstelling het slachthuis volledig doorlichten.



Verder komt er ook een "een nultolerantie voor aanvoer in strijd met dierenwelzijn", meldt Ben Weyts in een persbericht. Chauffeurs die zich daaraan schuldig maken mogen "definitief niet meer leveren." Ook komen er "verbeterde en aangescherpte procedures." Lees ook "Eerst zien en dan geloven": activisten sceptisch over heropening slachthuis Tielt

Opluchting

CEO Thomas De Roover De Brauwer van Debra Group is alvast opgelucht, vooral naar zijn personeel toe. "We krijgen na overleg met de administratie een tweede kans. Dat betekent dat er vertrouwen is in het actieplan waar wij de voorbije dagen hard aan gewerkt hebben. We bieden de nodige garanties dat de feiten die zich voorgedaan hebben niet meer kunnen gebeuren", vertelde hij gisteren aan VTM Nieuws.



Het slachthuis zal voorlopig niet aan volle capaciteit draaien, maar aan 50% starten. Een aantal afnemers haakten ook af na het zien van de beelden. "We zijn in gesprek met onze afnemers en we willen hen ervan overtuigen dat we het vertrouwen in ons zullen herstellen."