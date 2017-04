370 miljoen euro 'Vlaamse' spoorinvesteringen dankzij extra miljard voor Brussels gewestelijk expresnet

Door: redactie

6/04/17

Het miljard euro extra voor de afwerking van het Gewestelijk Expresnet rond Brussel biedt ook uitzicht op zowat 370 miljoen euro aan extra spoorinvesteringen in Vlaanderen. Ook hier geldt immers de 60/40-verdeelsleutel, terwijl het GEN aan Vlaamse kant al zo goed als rond is, zo heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot aangegeven op een persbriefing.

Zoals aangekondigd wil de federale regering een miljard euro extra lenen voor de afwerking van het voorstadsnet rond de hoofdstad. De lening moet bovenop de algemene staatsschuld komen en zal de schulden van de spoorwegen dus niet bijkomend verzwaren. Bovendien ziet Bellot heel wat terugverdieneffecten. Het totale prijskaartje van het GEN loopt niettemin op tot zowat 3 miljard euro, waar initieel slechts sprake was van 1,612 miljard.



Concreet komt het extra miljard bij de 257 miljoen euro die Wallonië prefinanciert en de 228 miljoen euro die nog overblijft in het fonds dat destijds was opgericht voor het GEN. In totaal geeft dat nog 1,485 miljard euro, waarvan dus 1,05 miljard euro gaat naar de nog af te werken lijnen L50A (Brussel-Sint-Katherina-Lombeek), L124 (Ukkel-Nijvel) en L162 (Watermaal-Ottignies).



Heilige verdeelsleutel

Dat zwaartepunt aan Waalse kant - in combinatie met de heilige 60-40-sleutel - laat zich voelen in de verdeling van de overige 436 miljoen euro die niet bestemd is voor het GEN. Zo zal 368 miljoen euro naar investeringen in Vlaanderen gaan, naast 53 miljoen voor Wallonië en 15 miljoen voor Brussel. De precieze toewijzing zal moeten gebeuren binnen de investeringscel voor het spoor.



Bellot stelt wel voor om de berekening van de verdeelsleutel over meerdere jaren te spreiden, opdat vertraging aan de ene kant van de taalgrens geen gevolgen zou hebben aan de andere kant. Ook het Rekenhof had de verdeelsleutel in een recent rapport nog als medeschuldige aangeduid voor de vertragingen bij de uitrol van het GEN.



Afwerking in stukken

Tot slot wil de mobiliteitsminister ook dat de afwerking van het GEN in stukken gebeurt, opdat de reizigers zo snel mogelijk van elke uitbreiding kunnen genieten zonder te moeten wachten tot alle werken rond zijn. De lijn Ukkel-Nijvel zou tegen 2024 klaar moeten zijn, maar de ingebruikname van die tussen Watermaal en Ottignies zal pas voor 2027 of 2028 zijn.