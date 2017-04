Schuld Infrabel mag in 2020 wat hoger zijn dan voorzien

Door: redactie

Infrabel zal in 2020 nog 2,15 miljard euro schulden mogen torsen, of 100 miljoen euro meer dan het eerder opgelegde plafond van 2,05 miljard. Dat heeft federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) laten weten op een persbriefing. De regering heeft Infrabel in ruil wel gevraagd een reeks aanpassingen te doen aan zijn ondernemingsplan.

Op verschillende punten moeten nog bijsturingen gebeuren, zo besliste de ministerraad eind vorige maand. Zo wil de regering niet meer weten van 'tijdelijke snelheidsbeperkingen' die eindeloos blijven aanslepen. "We zullen geen enkel 'bericht van tijdelijke snelheidsbeperking' meer aanvaarden, behalve als het om zeer punctuele omstandigheden gaat", aldus Bellot. Het nieuwe vervoersplan 2017-2020 voorziet immers de ambitie om de reistijden op de honderd belangrijkste verbindingen met gemiddeld 3 procent te verlagen.



Dienstverlening op peil houden

Voorts vraagt de regering van Infrabel om zijn "niveau van dienstverlening" zodanig op peil te houden dat de NMBS effectief in staat is haar vervoersplan uit te voeren. Zo krijgt de spoorbeheerder bijvoorbeeld de expliciete vraag om in te zetten op de verhoging van perrons en de uitbreiding van de capaciteit tussen Gent en Brugge.



Schulden

Net om dat alles mogelijk te maken, staat de regering toe dat de schulden van Infrabel in 2020 nog 2,15 miljard euro zouden belopen. Dat is meer dan het plafond van 2,05 miljard euro dat eerder was opgelegd, maar blijft wel "84 miljoen euro onder de schuld van Infrabel op 1 januari 2014", beklemtoont minister Bellot.