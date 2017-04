West-Vlaanderen plant eerste olympische schaatsbaan

BHT

6/04/17 - 05u00

Bart Swings op de schaatsbaan in Heerenveen. Hij traint veel in Nederland omdat er in België nog geen olympische schaatsbaan is. © reuters.

De provincie West-Vlaanderen wil als eerste in ons land een 400 meter-schaatsbaan en indoorskeelerpiste aanleggen. Die moet voldoen aan de olympische normen voor internationale wedstrijden.