Geen realtime-info over treinverkeer door technische storing bij Infrabel

Door een technische storing bij spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel is er vanavond sinds ongeveer 17 uur geen realtime-informatie over het treinverkeer beschikbaar op de website van de NMBS, op de app of op de schermen in de stations. Dat meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De informatie die getoond wordt, is die volgens het boekje, dus bijvoorbeeld geen vertragingen of spoorveranderingen. Hinder voor het treinverkeer is er niet.