Jo Hens en Joe-dj Raf Van Brussel verrassen luisteraar met song van Ed Sheeran

5/04/17 - 19u47 Bron: vtmnieuws.be

Jo Hens is in Königsleiten in Oostenrijk om er samen met Raf van Brussel te presenteren op Joe. Ze maken radio in aanwezigheid van 40 Joe-luisteraars die een skireis hebben gewonnen. De papa van Cara was één van de gelukkigen die een reis won en daardoor kan Cara niet naar het optreden van Ed Sheeran. Geen probleem voor Raf Van Brussel en Jo Hens, zij brengen Ed Sheeran dan wel naar Cara. Joe-dj Raf Van Brussel presenteert 'Raf en Friends' op woensdag 5 april met Jo Hens, op donderdag 6 april met Kelly Pfaff en op vrijdag 7 april met Dina Tersago, telkens van 16u tot 19u vanuit Königsleiten in Oostenrijk.