Kassierster sjoemelde voor 45.000 euro met leeggoedbonnen

5/04/17

INGELMUNSTER Een 47-jarige kassierster heeft haar werkgever voor maar liefst 45.000 euro bestolen door met leeggoedbonnen te sjoemelen. Ze moest zich woensdag voor de Kortrijkse strafrechter verantwoorden. Het openbaar ministerie vordert acht maanden.

Nadat ze merkte dat leeggoedtickets meermaals konden gescand worden, verrijkte een kassierster in een Delhaize-winkel in Ingelmunster zich gedurende twee jaar uit haar eigen kassa. Door de bonnetjes voor statiegeld te herscannen, kon ze ongemerkt geld uit de lade halen. Ze bewaarde de tickets na het scannen voor een klant in haar schort en haalde ze op een onbewaakt moment weer boven. Soms deed ze dat meerdere keren per uur. Ze maakte ook zelf bonnen aan.



De zaakvoerder merkte dat er een groot verschil zat tussen het uitbetaalde statiegeld en het binnengebrachte leeggoed. Zo kwam de diefstal door zijn werkneemster aan het licht. "Cliënte had ontdekt dat haar man homoseksueel was. Ze wilde van hem weggaan, maar had daarvoor centen nodig", lichtte de verdediging de context van de feiten toe. De vrouw bekende dat ze voor ruim 40.000 euro aan zogenaamd leeggoed ontvreemdde en vraagt opschorting van straf. Volgens haar werkgever gaat het zelfs om veel meer geld: meer dan 130.000 euro.



Vonnis op 3 mei.