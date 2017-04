Politie Gent steekt homokoppels hart onder de riem met foto van agenten die hand in hand lopen

bewerkt door: LS

5/04/17 - 20u13 Bron: Facebook, nieuwsblad.be

© Twitter Lokale Politie Gent.

De lokale politie van Gent heeft vandaag een opmerkelijke foto op haar Twitter-account geplaatst. Op het beeld zijn twee mannelijke agenten te zien die elkaars hand vasthouden. Zo willen ze duidelijk maken dat niemand bang hoeft te zijn om aangifte te doen van homofoob geweld.

Met dit gebaar steunt de lokale politie van Gent de actie waarbij mannen hand in hand lopen uit solidariteit met het Nederlandse homokoppel dat eerder deze week werd aangevallen. Een van hen was in zijn gezicht geslagen met een betonschaar, waardoor hij enkele tanden is kwijtgeraakt. Zelfs politici toonden hun solidariteit door hand in hand te lopen.



Meldpunt

Gent is het enige Vlaams politiekorps met een afzonderlijk meldpunt voor homofoob en transfoob geweld. Daar kunnen niet alleen slachtoffers, maar ook getuigen terecht voor politiehulp. Je kunt via het meldpunt ook bijstand vragen van een slachtofferbejegenaar.



Sinds het ontstaan van het meldpunt in 2013 heeft de politie al een veertigtal meldingen gekregen.