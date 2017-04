200-tal academici en kritische stemmen vraagt Unia ontslag Lamrabet in te trekken

Bewerkt door: ADN

5/04/17

© photo news.

Een 200-tal academici en kritische stemmen uit de sociale sector en de culturele wereld roept Unia op om het ontslag van juriste Rachida Lamrabet in te trekken. Dat doen ze in een open brief op Knack.be. "Als ultieme bewaker van gelijke kansen en anti-discriminatie moet Unia eigenzinnige en kritische stemmen zoals die van Rachida Lamrabet koesteren", klinkt het.

Unia-juriste Lamrabet, in haar vrije tijd kunstenares, maakte voor een internationaal theaterproject over privacy een kortfilm "Deburkanisation". In een interview daarover zei ze niet voor de boerka te zijn, maar ook niet voor een boerkaverbod. "Zeker niet in een land dat de mensenrechten hoog in het vaandel zegt te hebben staan".



De uitsprak leidde tot kritiek, onder meer van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Er volgde vorige week een gesprek tussen Unia en Lamrabet, en volgens haar werkgever kwamen daar "andere elementen naar boven die leidden tot een vertrouwensbreuk". Wat die precies waren, is onduidelijk.



In de open brief wijzen de ondertekenaars erop dat Lamrabet vanuit haar hoedanigheid als artieste op een regelmatige basis deelnam aan het publiek debat. "Dat is haar goed recht. Net zoals het haar goed recht is om het zogenaamde 'boerkaverbod' af te wijzen in een interview of in haar artistiek werk."



De ondertekenaars menen onder meer dat de affaire "niet alleen een aanfluiting is van de vrije meningsuiting en van de artistieke vrijheid, maar ook past in een (intussen lange) rij ontslagen en lastercampagnes die bij voorkeur publieke en ambtelijke figuren raken die een uitgesproken eigen mening hebben of zich kritisch uitlaten over het heersend beleid."



De ondertekenaars, onder wie Eva Brems, Lieven De Cauter en Nadia Fadil, roepen Unia op om het ontslag van Lamrabet in te trekken.