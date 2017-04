Politie op zoek naar 32-jarige Genkenaar

Door: redactie

5/04/17 - 19u16

Laurens Vastenaeken © Politie.

De politie is op zoek naar de 32-jarige Laurens Vastenaeken uit Genk. De man verliet op dinsdag 4 april rond 23 uur zijn woning in De Heuvel in Genk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.