Expresweg tijdlang afgesloten door rotte bomen

Tim Van Damme

5/04/17 - 17u22 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

In het Oost-Vlaamse Denderhoutem, een deelgemeente van Haaltert, hebben politie en brandweer de Expresweg N45 tijdelijk afgesloten. Het verkeer van Aalst naar Ninove werd gedurende een kwartier omgeleid vanaf kruispunt 'Pelsmakers' via de dorpskern van Denderhoutem. Dat was noodzakelijk om in alle veiligheid enkele rotte bomen te vellen.

