Rechtbank geeft bende die 20 luxeterreinwagens stal celstraf van 18 maand tot 5 jaar

Brussel Elf Bulgaren en Armeniërs die minstens 20 luxeterreinwagens stolen, zijn vandaag veroordeeld tot een celstraf van 18 maand tot 5 jaar. De bende sloeg toe in parkeergarages en terreinen van de luchthavens van Brussel, Charleroi en Düsseldorf.

Acht verdachten werden begin maart 2016 ingerekend in een vakantieverblijf in Limburg, maar uiteindelijk vervolgde het parket Halle-Vilvoorde twaalf bendeleden. Eén van die personen werd vrijgesproken. De criminele organisatie had het voornamelijk gemunt op luxeterreinwagens met een uitgesproken voorkeur voor Range Rovers. Deze hadden een gemiddelde aankoopprijs van 100.000 euro. De bende beschikte over zelf geprogrammeerde sleutels en elektronische kits om de wagens te openen en te starten.