Celstraf voor moeder die kind veroordeelde vader niet laat bezoeken

bewerkt door: sam

5/04/17 - 16u00 Bron: Belga

© thinkstock.

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 29-jarige vrouw uit Beringen veroordeeld tot drie maanden effectieve celstraf. K.G. liet haar ondertussen zesjarige zoontje niet op bezoek gaan bij zijn Soedanese vader, die momenteel een celstraf van tien jaar uitzit voor poging tot doodslag op een prostituee.

Bezoekrecht

Vanuit de Brugse gevangenis startte R.A. een procedure om zijn toen driejarig zoontje Y. te kunnen blijven zien. In december 2014 besliste het hof van beroep dat hij één keer per maand recht had op kinderbezoek in de gevangenis.



Toen de moeder van Y. die beslissing naast zich neerlegde, diende de Soedanees klacht in bij de onderzoeksrechter.