Liberalen weigeren principe 'cash for cars' te laten vallen

5/04/17 - 11u38 Bron: Belga

Egbert Lachaert (Open Vld). © photo news.

Open Vld wil niet afstappen van het door de regering ingenomen standpunt om bedrijfswagens te laten inruilen voor nettoloon, of 'cash for cars'. Dat zegt Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld). Een voorstel van de sociale partners om de omruiling naar nettoloon te laten vallen, kan niet voor de Vlaamse liberalen.

Open Vld reageert daarmee op berichtgeving door De Tijd. De krant schetste vandaag de krijtlijnen van een akkoord dat vakbonden en werkgevers binnen de Groep van Tien uitwerken over het mobiliteitsbudget. Bedoeling is werknemers niet langer automatisch een bedrijfswagen te geven, maar hen te laten kiezen tussen verschillende opties: bijvoorbeeld een bedrijfswagen, een kleinere bedrijfswagen in combinatie met een abonnement op het openbaar vervoer of louter een abonnement. Als er nog budget overblijft, zou dat kunnen worden uitbetaald, maar niet netto.



Een definitief akkoord tussen de sociale partners is er evenwel nog niet. Grote vraag blijft wat met het restbedrag moet gebeuren. Mogelijk zou er vrijdag verder overleg volgen tussen de sociale partners.



Open Vld zegt open te staan voor andere mobiliteitsopties, "maar ter aanvulling, niet ter vervanging", aldus Lachaert. "Het cashverhaal moet evenwel blijven. Zonder cash-incentive is er geen effect op de mobiliteit."