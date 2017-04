Antwerpen wil vluchtelingen de stad uit

TK

5/04/17 - 08u29 Bron: Belga

Schepen voor Inburgering en Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). © belga.

Erkende vluchtelingen horen niet thuis in de stad, maar op het platteland. Dat zegt Antwerps schepen voor Inburgering Fons Duchateau (N-VA) vandaag in De Morgen. "Vaak denken vluchtelingen dat ze in de stad land- en taalgenoten zullen vinden, maar ze komen terecht in een netwerk van armoede. Daardoor verloopt hun integratie net trager dan verwacht."