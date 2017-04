Bewolkte aanloop naar zonnig weekend

Door: redactie

5/04/17 - 06u56

Weer We zijn nog maar halverwege de werkweek, maar het is weergewijs al uitkijken naar het weekend. Vandaag en de komende dagen blijft het immers overwegend bewolkt en vrij fris, maar het weekend belooft zeer zacht en zonnig te worden, met zondag zelfs tot 20 graden. Dat meldt het KMI vandaag.

Vandaag is het eerst op veel plaatsen nevelig met lokaal mist. In het oosten zijn er eerst nog opklaringen, maar wordt het algauw zwaarbewolkt terwijl in het westen dan weer al opklaringen verschijnen. In de namiddag wisselen in het hele land zwaarbewolkte momenten af met opklaringen. Op een lokaal spatje regen na blijft het droog. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden.



Nevel

Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen wolkenvelden af met soms brede opklaringen. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel gevormd worden. De temperaturen dalen naar waarden die liggen tussen 1 en 7 graden.



Na het optrekken van de eventuele nevel is het donderdagochtend bewolkt met plaatselijke opklaringen. In het oosten van het land kan er een buitje vallen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en groeit de kans op wat gedruppel. Maxima van 6 tot 9 graden in de Ardennen en rond 10 of 11 graden in de andere streken. 's Avonds wordt het dan stilaan licht bewolkt en overal droog.



Brede opklaringen

Vrijdagochtend zijn er ten zuiden van Samber en Maas nog brede opklaringen mogelijk. Elders is het dan reeds zwaarbewolkt. In de loop van de dag verwachten we overal lage wolken waaruit, vooral in het oosten van het land, een buitje kan vallen. De maxima liggen in de buurt van 14 of 15 graden in het centrum van het land.



Zaterdag begint de dag grijs, maar verschijnen er in de loop van de dag brede opklaringen vanuit het westen. De maxima liggen rond 16 graden bij een zwakke, veranderlijke wind.



Zondag wordt een mooie zonnige en warme dag met maxima in het centrum rond 20 graden. De wind blijf zwak maar draait naar het zuiden.



Vanaf maandag komt er opnieuw wisselvallig weer opzetten.