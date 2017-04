"Een op de vier ziekenhuizen kan zonder problemen dicht"

Bewerkt door: mvdb

5/04/17 - 06u39 Bron: Het Belang van Limburg

CM-voorzitter Luc Van Gorp. © photo news - belga.

Gezondheidszorg "We kunnen gemakkelijk een op de vier ziekenhuizen sluiten zonder dat dit enige afbreuk doet aan de zorgverlening en de toegankelijkheid." Dat zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp in Het Belang van Limburg.

"In België zijn er 108 ziekenhuizen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block probeert dit nu op te lossen met netwerking, waarbij ziekenhuizen binnen een werkingsgebied van telkens zo'n 500.000 inwoners met elkaar moeten samenwerken en naar elkaar moeten doorverwijzen, waardoor niet langer in elk ziekenhuis alle specialismen aanwezig moeten zijn. Maar we kunnen nog verder gaan", aldus Van Gorp. "Zonder dat de zorgverlening en de toegankelijkheid in het gedrang komen, kunnen we gemakkelijk een op de vier ziekenhuizen sluiten."



Van Gorp stelt ook voor voor dat er gesnoeid wordt in het aantal spoeddiensten, hartcentra en materniteiten.



Hij pleit voorts voor een herziening van het financieringssysteem. Nu gebeurt dat op basis van prestaties, een pervers systeem dat overconsumptie in de hand werkt. En geneesmiddelen moeten op stofnaam worden voorgeschreven en patiënten moeten een juist aantal geneesmiddelen meekrijgen. Want nu wordt niet minder dan 40 procent van de geneesmiddelen gewoon niet gebruikt. In het interview waarschuwt hij ook voor de toename aan supplementen.