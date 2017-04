Veertigtal bewoners geëvacueerd nadat frietuurpan in brand vloog

Hans Verbeke

5/04/17 - 03u02 Bron: eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

In Tielt zijn kort na middernacht een veertigtal bewoners geëvacueerd nadat brand was ontstaan op de bovenste verdieping van hun woonblok op het Stationsplein. Het vuur werd opgemerkt rond half één en ontstond als gevolg van een oververhitte frietpot.

De bewoner van de flat waar het vuur begon, had kort tevoren een kookpot gevuld met frituurolie op het fornuis gezet. De man legde nog een doek over de frietpot maar de vlammen raakten daardoor niet gedoofd. De brandweer gebruikte een poederblusser om de situatie snel onder controle te krijgen.



Evacuatie

Twee mensen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis omdat ze bevangen waren door de rook. Bijna veertig andere bewoners werden geëvacueerd, eerst naar een ander woonblok en vervolgens naar de brandweerkazerne.



In de loop van de nacht mochten ze naar hun flat terugkeren.