"Turkije wil gevluchte burgers arresteren in België"

JEROEN BOSSAERT

5/04/17 - 05u00

Aanhangers van de Turkse president Erdogan verbranden een pop met de beeltenis van Fethullah Gulen, die aan een strop hangt. © reuters.

De Turkse geheime dienst wil gevluchte burgers in ons land ­arresteren en repatriëren. Anders gezegd: hen ontvoeren. Dat zegt advocaat Walter Van Steenbrugge, die een cliënt ­vertegenwoordigt die door Turkije gezocht wordt.

"Mijn cliënt, een aanhanger van de Gülen-beweging, loopt een groot risico", zegt Van Steenbrugge. Hij deelde zijn informatie al met de Staatsveiligheid. "Daar heeft men er nota van genomen en we hebben de stukken toegevoegd aan ons dossier in een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens." Iedere poging tot arrestatie door een buitenlandse mogendheid op Belgisch grondgebied zou illegaal en uiterst omstreden zijn. Turkije wacht al maanden op de uitlevering van 'Gülenisten' door ons land.



In december vroeg het onze regering met aandrang om zes verdachten op te pakken en naar Ankara te sturen. Het is ­volstrekt onduidelijk wat de status van de dossiers is. Op het ­kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V) weigert men alle commentaar. Volgens onze info zouden de zes alleszins nog niet uitgeleverd zijn. Het valt te vrezen dat het geduld van president Erdogan op geraakt.



"Dit voelt als het Duitsland van de jaren dertig": Lees in onze Pluszone, exclusief voor abonnees, de eerste getuigenissen van Turkse slachtoffers van haatmisdrijven in ons land. Proef nu vier weken voor 1 euro.