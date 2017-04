Geert zat vier jaar onterecht in de cel en krijgt daar deze schadevergoeding voor

JC

In ons land werden vorig jaar 82 aanvragen voor een schadevergoeding ingediend door mensen die onschuldig in de cel hebben gezeten. Voorlopig zijn er dertien goedgekeurd, maar de bedragen zijn vaak onbeduidend laag. Dat blijkt uit een reportage van Terzake.

Geert Van Weehaeghe, die in de reportage zijn verhaal deelde, zat meer dan vier jaar onschuldig in voorhechtenis. In 2015 werd hij volledig vrijgesproken van de moord op zijn vrouw. Hij krijgt nu 36.527 euro schadevergoeding - 23 euro per dag.



Niet genoeg, vinden Geert en zijn advocaat, die tegen die beslissing in beroep gingen. "Als de rechter beslist dat je onschuldig bent, vind ik dat de Belgische staat haar verantwoordelijkheid moet opnemen", aldus zijn advocaat, Frank Scheerlinck. "Dit is geen appeltje voor de dorst, dit is eerder een stukje van een rotte peer. Probeer maar eens vier jaar rond te komen met 36.000 euro. Dit is een bedrag om mee te lachen. 150.000 euro lijkt me redelijk."