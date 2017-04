Liedekerke vecht sluiting kazernes civiele bescherming aan, brandweer Vlaams-Brabant trekt aan alarmbel

bewerkt door: sam

4/04/17 - 18u41 Bron: Belga

© belga.

De beslissing van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om vier van de zes kazernes van de civiele bescherming te sluiten, zet kwaad bloed. Burgemeester Luc Wynant (CD&V) van Liedekerke, momenteel op vakantie in het buitenland, laat weten dat het gemeentebestuur "de lichtzinnig genomen beslissing" tot sluiting van de kazerne in Liedekerke "in de meeste ruime zin zal aanvechten". De zoneraad van de brandweerzone Vlaams-Brabant trekt aan de alarmbel omdat de federale overheid haar financiële engagementen niet nakomt.

"Vandaag moet geïnvesteerd worden in een verbreding van de veiligheid en niet in een verarming ervan", zegt burgemeester Wynant. "Het moet immers onze ambitie zijn om van België, van Vlaanderen, niet alleen de meest creatieve en innovatieve, maar ook de meest veilige regio te maken. Ik heb daarom steeds gepleit voor het behoud van de kazernes van Liedekerke en Brasschaat en een verdere rol voor deze van Jabbeke."



De Liedekerkse burgemeester neemt het ook niet dat over zo'n belangrijke zaak slechts één minister op zijn eentje een beslissing kan nemen. "De veiligheid van inwoners van dit land is een grondrecht waarover het aan het parlement is om een uitspraak te doen. Op deze wijze kan elk parlementslid met de kennis van zaken beslissen of de sluiting van een kazerne de juiste beslissing is in het belang van de veiligheid van elke inwoner", aldus Wynant.

"Problemen verergeren" Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. © belga. De zoneraad van de brandweerzone Vlaams-Brabant trekt aan de alarmbel omdat de federale overheid haar financiële engagementen niet nakomt. De sluiting van de kazerne van Liedekerke zal voor de brandweerzone bovendien een significante stijging van de werklast meebrengen, en dus de problemen waarmee de brandweerzone kampt nog verergeren.



De wetgever bepaalde in het kader van de brandweerhervorming dat de verhouding tussen de financiële bijdragen van de federale overheid en de gemeenten voor de nieuwe, grotere brandweerzones moesten evolueren naar 50 procent elk. Dat de gemeenten momenteel 80 procent van de financiële bijdragen aan de brandweerzone en de federale overheid slechts 20 procent, is volgens de zoneraad onhoudbaar.



De zoneraad wijst erop dat de noodzakelijke uitvoering van het personeelsplan van de brandweer, dat in een personeelsgroei voorziet, hierdoor momenteel sterk gehypothekeerd wordt. In een brief aan minister Jambon eist de zone dan ook dat de federale overheid snel haar wettelijke verplichtingen nakomt.

"Aanslag op veiligheid" Katia Segers © belga. "De beslissing van Jambon is een regelrechte aanslag op de veiligheid van de mensen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Liedekerke Katia Segers (sp.a). "We begrijpen de minister zijn argumenten niet. Bij rampen telt elke seconde en er zijn gespecialiseerde taken die de brandweer nooit zal aankunnen."



Dat er hervormd moet worden, begrijpt Segers, maar "ik zie niet in waarom er twee centrales moeten blijven in het noorden van het land, vlakbij de Nederlandse grens. Er was veel beter voor centrale kazernes gekozen."



"Eigenlijk zou volgens de sp.a geen enkele kazerne mogen verdwijnen", aldus nog Segers. "We hebben dan ook geen enkel geen enkel begrip voor deze beslissing".

Franstalige vakbonden geschokt Hoewel de kazerne van Crisnée een van de twee kazernes is die open blijft, toont vakbondsafgevaardigde Michel Piette van de liberale vakbond SLFP zich niet bepaald tevreden. "Ook al zijn er geen naakte ontslagen, toch zullen slechts 320 arbeiders van de 480 hun job kunnen behouden", zegt Piette. Vakbondsman Jean-Marc Delfosse van de christelijke vakbond CSC zegt dat zijn "mensen geschokt zijn, ook al hing de beslissing al een tijdje in de lucht".



"In Crisnée gaan we van 100 man naar 160, maar een aantal van die mensen zullen niet blij zijn, omdat ze nu meer dan 100 km moeten rijden om op hun werk te geraken." Dat er geen overlapping meer zal zijn met de taken van de brandweer, noemt de vakbondsman dan weer een goede zaak.



De burgemeester van Crisnée, Philippe Goffin (MR) toont zich blij met de investeringen die gebeurd zijn in de kazerne van zijn gemeente. "Ons materiaal is gemoderniseerd en we hebben uitstekende expertise in huis", zegt de burgemeester. "We zijn ook goed gelegen aan een kruispunt van autosnelwegen, dichtbij de Maas en bij een lokale luchthaven. "



Bij de christelijke bond CSC maken zich zorgen over de precieze sociale impact van de beslissing en over de marge die er is om te onderhandelen over de effecten van de maatregelen op de individuele agenten. Volgens vakbondsman Jean-Marc Delfosse zijn er nog tal van vragen, zowel over de taakinhoud van de medewerkers als over hun toekomstige verloning.

"Kazerne Jabbeke nu integreren in brandweerzone" Hendrik Bogaert © belga. "Het is geen beslissing die ik zou genomen hebben, maar er is budget om de werking van de civiele bescherming goed te integreren in onze brandweerzone." Dat zegt Jabbekenaar en federaal volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert (CD&V). Volgens Bogaert kan Jabbeke nu beginnen met de uitbouw van een nieuw soort civiele bescherming, als onderdeel van de brandweer.



Bogaert pleitte om de kazerne in Jabbeke open te houden, maar kreeg de nodige garanties om werking te integreren in de brandweerzone. "Ik zou dat niet gedaan hebben, maar we moeten nu vooral de positieve elementen meenemen. Enerzijds wordt de kazerne overgedragen aan de brandweerzone voor een symbolische euro. Anderzijds blijven de activiteiten voor de Noordzee in West-Vlaanderen. Ook die worden geïntegreerd in de zone. Er is ons een miljoen euro per jaar beloofd voor de werking waardoor we zelf kunnen zorgen voor een goede uitbouw. En ook belangrijk, de twaalf mensen die hier werkzaam zijn, kunnen hun job behouden en worden ook overgeheveld naar de zone. Er moet dus niemand vrezen voor zijn job", aldus Bogaert. Ook de ambulancepost blijft.



Bogaert beseft dat Jabbeke niet houdbaar was. Er waren al jaren geen investeringen meer gebeurd en met twaalf personeelsleden was de kazerne al vrij beperkt in mogelijkheden. "We zien nu tenminste een toekomst. We gaan moeten kijken hoe we de eerste uitruk zullen organiseren, maar op zich maakt het niet uit welke stempel er op de wagens staat, die van de civiele bescherming of die van de brandweerzone. Het is niet ideaal, maar we kunnen nu zelf de functionaliteit terug uitbouwen met het geld dat ons beloofd is", besluit hij.