Vrouw rijdt buurman opzettelijk aan en krijgt voorwaardelijke celstraf

Kristof Aerts

4/04/17 - 17u52

© thinkstock.

video Een 43-jarige vrouw uit Stabroek heeft op oudejaarsnacht haar buurman van 50 aangereden met haar auto. De rechtbank in Antwerpen heeft haar vandaag een jaar cel met uitstel gegeven.

In de nacht van oud naar nieuw werd er in de Grimaldilaan in Stabroek vuurwerk afgestoken. Heel wat mensen vierden de start 2017 buiten op straat.



Op een bepaald moment kwam Annelies D.B. met haar auto snel aangereden. Ze draaide tegen hoge snelheid het voetpad op en was verbaal agressief. Daarna reed ze weer verder rond een parkeerplein. De 43-jarige vrouw bleef met brandende lichten in de straat staan. Wanneer een nieuwe vuurpijl werd afgestoken, gaf ze plankgas en reed ze haar overbuurman Frank D.B. (50) opzettelijk aan: die werd boven de knie geraakt en was een week werkonbekwaam. Daarna reed Annelies D.B. met hoge snelheid weg richting het centrum van Stabroek.



Een getuige had het hele incident gefilmd en had het ook op sociale media gepost (zie filmpje onderaan). "De beklaagde ontkent de feiten niet", zegt de strafrechter in het vonnis. De vrouw vertelde dat ze bang is voor vuurwerk, omdat er eerder een vuurpijl in haar woning is terecht gekomen, haar man ernstig ziek en weinig mobiel is en ze bezorgd is over de paarden en andere dieren in de buurt.



Een opschorting van straf vond de rechtbank onvoldoende en sprak een voorwaardelijke straf van één jaar uit. Aan haar overbuurman moet ze een schadevergoeding van 962 euro betalen.



"Ik heb altijd gezegd dat ik er goed van af ben gekomen. Als ze iets dichter was gekomen, had ik voor de rest van mijn leven kreupel kunnen zijn," zegt slachtoffer Frank D.B..