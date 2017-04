Natalia leert Joe-dj Raf Van Brussel sneeuwzwemmen

Door: redactie

4/04/17 - 17u09 Bron: vtmnieuws.be

video

Natalia is in Königsleiten in Oostenrijk om er samen met Raf Van Brussel te presenteren op Joe. De twee maken tussen 16u en 19u radio, in de aanwezigheid van 40 Joe-luisteraars die een skireis hebben gewonnen. Maar er moet niet alleen gewerkt of geskied worden. Natalia wilde Raf ook leren zwemmen... in de sneeuw. "Hoe zot is dit!", zei Natalia. "Ik denk dat ik hier graag ben bij Joe". Joe-dj Raf Van Brussel presenteert 'Raf en Friends' op dinsdag 4 april samen met Natalia, op woensdag 5 april met Jo Hens, op donderdag 6 april met Kelly Pfaff en op vrijdag 7 april met Dina Tersago, telkens van 16u tot 19u vanuit Königsleiten in Oostenrijk.