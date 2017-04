Drugdealende wegpiraat opgepakt na achtervolging aan meer dan 220 km/u

Door: redactie

Een man is vanochtend aangehouden in Eigenbrakel na een achtervolging op de Brusselse ring. Dat bevestigt het parket van Waals-Brabant.

De aandacht van een politiepatrouille werd vanochtend rond 3 uur gewekt door het vreemd rijgedrag van een bestuurder op de Brusselse ring. Ter hoogte van Zellik probeerden de agenten het voertuig aan de kant te krijgen maar de bestuurder weigerde te gehoorzamen en koos het hazenpad. Tijdens de achtervolging reed de verdachte bestuurder meer dan 220 km/u. Hij kon de agenten afschudden.



Even later werd de auto beschadigd teruggevonden ter hoogte van Hoog-Itter. De bestuurder zette zijn vlucht nog te voet voort, maar werd omstreeks 4 uur staande gehouden in Eigenbrakel. In het voertuig werden verschillende verdovende middelen en gsm's aangetroffen. De verdachte werd aangehouden. Hij werd al eens veroordeeld door de correctionele rechtbank van Charleroi voor feiten rond drugshandel.