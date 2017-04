Rechter handhaaft gevangenisstraf van 15 maanden voor opvliegende dokteres

KVE

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft het verzet van een 60-jarige Britse-Iraakse dokteres bevestigd. Het korte lontje van de vrouw zorgde ervoor, dat ze in maart 2016 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vijftien maanden en een boete van 1.200 euro voor het meermaals beledigen, slaan en bedreigen van politieagenten, een deurwaarder, haar buurman en een medewerkster van het bureau voor juridische bijstand in Tongeren, waar ze met bloempotten smeet.

In januari 2015 belde een deurwaarder haar op met de vraag, of ze naar Houthalen-Helchteren wilde komen, omdat hij anders een slotenmaker moest bellen. Meteen begon ze de man door de telefoon de huid vol te schelden en dreigde ze ermee zijn hoofd open te breken, als hij een slotenmaker belde. Wanneer ze uiteindelijk ter plaatse komt, bedreigt ze ook de inmiddels door de deurwaarder opgetrommelde agenten. Toen ze met haar auto wilde vluchten, probeerde één van de agenten de sleutels van het contact te trekken, maar de vrouw knelde zijn hand met haar knie tegen de stuurkolom. Deze agenten krijgen een hele tirade over zich heen. Iets waarop twee andere inspecteurs ook al een jaar eerder hadden meegemaakt.



Sinds begin maart 2017 zat de vrouw in hechtenis en tekende ze vanuit de gevangenis verzet aan tegen het verstekvonnis. Vorige week kwam haar zaak voor en toen weerlegde ze alle tenlasteleggingen.



"Het vonnis is ongeldig. Ik ben onschuldig", aldus de dokteres. Zij beweerde dat eigenlijk de deurwaarder, de politiemensen en haar buurman een agressieve houding tegen haar hadden aangenomen. De rechter in Hasselt was het daar niet mee eens en bevestigde het eerdere vonnis. Wel herleidde hij de gevangenisstraf tot veertien maanden, omdat de vrouw ondertussen al een maand in de gevangenis zit.



Vorig jaar in juli werd de vrouw ook door het veiligheidspersoneel van de Tongerse rechtbank tot twee keer toe uit het gerechtsgebouw gezet, nadat ze het personeel van de griffie had beledigd en bedreigd, omdat die bepaalde documenten niet wilden antedateren. Toen probeerde ze het wapen van een van de agenten af te pakken. Voor deze feiten kreeg ze een straf met opschorting.