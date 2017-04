Kleine koffer doet Roemeense motordieven de das om

KVE

4/04/17 - 14u28 Bron: Belga

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van drie Roemenen met een maand verlengd op verdenking van de diefstal van een motorfiets in Tielt. De verdachten liepen tegen de lamp toen de politie hen erop wilde wijzen dat de koffer van hun auto niet helemaal dicht was.

Donderdagavond wilde een man vanuit Tielt terug naar zijn woning in Wingene. Na enkele kilometers viel zijn motorfiets al zonder benzine, waarop de man zijn voertuig in een veld achterliet. In de loop van diezelfde nacht zag de Tieltse politie hoe de koffer van een auto met Franse nummerplaat niet helemaal dicht was. Tijdens de daaropvolgende controle werd de motorfiets van het slachtoffer in de koffer van het voertuig aangetroffen.



De Roemenen hadden geen zinnige verklaring voor de motor in hun koffer. Bovendien bleken twee verdachten geen onbekenden voor het gerecht. Ze werden vrijdagavond aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer besliste dat ze in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de cel moeten blijven.



De verdediging merkt op dat hun cliënten de motorfiets toevallig zagen liggen, maar eigenlijk helemaal niet op dievenpad waren. In hun wagen werd bijvoorbeeld geen inbrekersmateriaal aangetroffen.