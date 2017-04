Bestelwagen met illegalen crasht na achtervolging met politie: bestuurder opgepakt voor mensensmokkel, vijf mensen in levensgevaar

Door: MVDB, ADN

4/04/17 - 11u20 Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, Persbericht Parket

© Marc Baert.

video Op de Brusselse binnenring zijn verschillende gewonden gevallen bij een zwaar ongeval aan het viaduct van Vilvoorde. Een bestelwagen met liefst vijftien inzittenden is omstreeks 3 uur deze nacht van de baan gegaan en gekanteld. Dat gebeurde na een achtervolging met de politie. Drie volwassenen zijn in levensgevaar, alsook twee kinderen. Ondertussen is alles afgehandeld op het viaduct, meldt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer.

© Baert Marc. De bestelwagen met Duits kenteken en met 14 passagiers achterin in de laadruimte was aan het spookrijden ter hoogte van Nijvel, zegt Philip Beke van de wegpolitie.



Toen de bestuurder niet wilde stoppen, kwam het tot een achtervolging met de politie. Net voor het viaduct van Vilvoorde botste de bestelwagen tegen de vangrail, ging verschillende malen over de kop en kwam enkele meters lager tot stilstand.



Naast de twee kinderen (4 en 6 jaar), verkeren ook drie meerderjarigen in levensgevaar. Enkele van de lichtgewonden hebben het ziekenhuis verlaten. Zij werden meegenomen voor administratief verhoor.

Geen papieren © Baert Marc. © Marc Baert. De inzittenden hadden geen papieren bij zich en spreken geen Nederlands, Frans of Engels, aldus Philip Beke van de wegpolitie. Het parket van Brussel heeft even later in een persbericht laten weten dat de 14 passagiers, waaronder 2 minderjarigen, illegaal op het grondgebied verblijven. Ze worden momenteel geïdentificeerd. De dienst Vreemdelingenzaken werd op de hoogte gebracht.



De bestuurder van de bestelwagen wordt ook nog geïdentificeerd. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Het parket is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer.