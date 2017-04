Acht op de tien gemeenten hebben verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders

Door: redactie

Gemeenten hebben sinds begin vorig jaar de mogelijkheid om een verblijfsregister voor kinderen van gescheiden ouders te openen. Inmiddels hebben bijna acht op de tien Vlaamse gemeenten zo'n register. Maar het aantal inschrijvingen per gemeente ligt relatief laag. Dat blijkt uit onderzoek van de CD&V-parlementsleden Sonja Becq en Katrien Schryvers.

Een burger kan maar in één gemeente gedomicilieerd zijn. Dat kon tot problemen leiden bij kinderen die vallen onder het stelsel van co-ouderschap in het kader van een scheiding. "Heel wat gemeenten kennen bijvoorbeeld kortingen toe aan de eigen inwoners. Zo'n korting kan van toepassing zijn op sportactiviteiten, speelpleinwerking of andere ontspanningsmogelijkheden", legt Schryvers uit.



Verblijfsregister

Om dit probleem de wereld uit te helpen kunnen gemeenten sinds januari vorig jaar een verblijfsregister openen. Dat geeft aan een ouder de kans om zijn of haar kind ook in de eigen gemeente te registreren, zelfs al is het in de gemeente van de andere ouder gedomicilieerd. De twee CD&V-parlementsleden vroegen een jaar na de lancering cijfers op en voerden een bevraging uit. Dat zoekwerk toont aan dat 78 procent van de Vlaamse gemeenten (239 op 308) reeds gebruik maakt van een verblijfsregister.



Potentieel

"Toch moeten we vaststellen dat het aantal geregistreerde kinderen per gemeente nog relatief laag ligt", zegt Becq. Het globale gemiddelde over heel Vlaanderen ligt rond de vijf kinderen per gemeente. "Het is dus veilig te stellen dat het potentieel van zo'n register nog niet ten volle is benut. Wellicht zijn heel wat co-ouders nog niet op de hoogte van het bestaan van een verblijfsregister in hun gemeente".