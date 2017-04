Meer dan één op de tien werknemers wil binnenkort van job veranderen

Door: redactie

Meer dan één op de tien werknemers (11 procent) is van plan om op korte termijn van job te veranderen. Een jaar geleden was dat nog 9 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Securex over het personeelsverloop op de Belgische arbeidsmarkt in 2016. Op lange termijn wil zelfs één op de vijf werknemers (20 procent) zijn job inwisselen voor een andere, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Vooral prille dertigers (30-34 jaar) dromen ervan om andere horizonten op te zoeken: 23 procent van hen overweegt om op korte termijn een andere werkgever te zoeken, op lange termijn is dat het geval voor 26 procent. Daarnaast overwegen ook meer hooggeschoolden dan kortgeschoolden op korte termijn een overstap (respectievelijk 13,5 en 8,9 procent).



"De intentie om van werkgever te veranderen staat niet noodzakelijk gelijk aan effectief de stap ook zetten. Vaak ontbreekt de nodige veerkracht", nuanceert HR research expert Emely Theerlynck.



Trouw

Van een verloopintentie was in 2016 inderdaad nog weinig te merken. Werkgevers en werknemers bleven elkaar opmerkelijk trouw. Zo moest slechts 4 procent van de werknemers met een vast contract zijn werkgever verlaten en trok slechts 5 procent op eigen initiatief de deur van hun bedrijf definitief dicht.



Tijdelijke contracten

Meer beweging was er in de tijdelijke contracten: 9 procent van alle werknemers zag dat contract in 2016 aflopen. De stijging van het aantal contractbeëindigingen heeft vooral te maken met het feit dat er in de voorbije jaren ook meer tijdelijke contracten werden afgesloten. Uit het onderzoek blijkt evenwel niet of de werknemers na het aflopen van hun tijdelijk contract een nieuw tijdelijk of vast contract kregen, of dat de samenwerking stopgezet werd.