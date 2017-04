Net nu Antwerp eersteklasser wordt: 90 jeugdspelertjes op straat

NBA

4/04/17 - 05u00

© photo news.

Kersverse eersteklasser Royal Antwerp FC schaft een deel van zijn jeugdwerking af. Reden? "De gebrekkige infrastructuur", klinkt het officieel. De ouders zien het anders: "Ze steken het geld liever in de eerste ploeg."

Zo'n 90 tot 100 spelertjes van Royal Antwerp FC - kortweg RAFC - moeten op zoek naar een andere club. "We waren nog maar een jaar bezig met deze ploegen in de provinciale en ­gewestelijke afdelingen", vertelt RAFC-woordvoerder Thomas Slembrouck. "Maar we schieten organisatorisch tekort. We hebben niet de ­infrastructuur en moesten nu al velden huren bij omliggende clubs. Dat was voor niemand goed - ook niet voor de spelers, die zich afgesloten en tweederangs voelden."



Bittere pil

Voor de ­ouders en de spelertjes is het een ­bittere pil. Ze vinden het frappant dat de ­afschaffing samengaat met de ­promotie naar eerste klasse. "Plots is er geen geld om de infrastructuur wat op te lappen, wat eigenlijk perfect ­mogelijk is. Dat geld gaat enkel nog naar de eerste ploeg nu. Voor de jeugd hebben ze geen oog meer", klinkt het bij de ouders.



Slembrouck ontkent dat beiden met elkaar te maken hebben. "Dat is een verkeerde perceptie. Die beslissing kwam er sowieso - promotie of niet. We behouden wel de nationale ­ploegen, met zo'n 250 spelertjes van 6 tot 18 jaar. Voor de anderen zoeken we per kind een oplossing."