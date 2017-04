Politie zoekt meerdere daders voor moord op Gentse vrouw

SRB/WSG

4/04/17 - 05u00

De politie zoekt meer dan één dader voor de moord op Joyce Sparenberg (28, foto) uit Gent. Dat blijkt uit de twee sporenonderzoeken in het appartement waar de vrouw vorige week een gewelddadige dood stierf.

Speurders van het gerechtelijk labo zochten gisterochtend voor de tweede keer naar sporen in het flatgebouw aan de Gentse Neermeerskaai. Daar vond de politie vrijdag het levenloze, zwaar toegetakelde lichaam van Joyce Sparenberg. De daders lieten de jonge vrouw achter in de woning en deden geen moeite om hun sporen te wissen. Na een eerste analyse van het verzamelde bewijsmateriaal vermoeden de speurders dat er meer dan één dader betrokken was bij het overlijden van de vrouw. Dat zou blijken uit sporen die gevonden zijn in haar appartement. Vermoedelijk stierf Joyce vorige week woensdag al. Medebewoners van het sociale woningblok zagen toen al een veeg bloed op een liftdeur. Pas twee dagen later belde een huurder de politie over de vlek. Of het tweede sporenonderzoek gisteren meer informatie heeft opgeleverd is niet bekend. Het parket wil niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn.



Wie doodde Joyce en waarom? Het blijft voorlopig een mysterie, ook voor de familie van de vrouw. Volgens vader Yves Sparenberg was het bij zijn dochter altijd een komen en gaan van mensen. Liet Joyce vorige week iemand binnen met slechte bedoelingen? Het gerecht pluist uit of er iemand uit haar grote vriendenkring mogelijk een criminele achtergrond heeft. (SRB/WSG)