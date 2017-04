Bijna 800 onthaalmoeders minder, en dus worden onthaalgrootmoeders ingeschakeld

CHARLOTTE DEGEZELLE EN PHILIPPE GHYSENS

4/04/17 - 05u00

© Joke Couvreur.

Het aantal onthaalouders in Vlaanderen daalt ­razendsnel. Gemiddeld stoppen er tien per week, terwijl er maar vijf ­bijkomen. De nood is zo hoog dat er in Roese­lare nu ook onthaalgroot­ouders ingeschakeld worden. Zo wil de stad het ­tekort aanpakken

De trend in de kinderopvang is al enkele jaren dramatisch dalende. "Sinds het decreet over kinderopvang van 1 april 2014 zijn er 1.588 onthaalouders gestopt en slechts 818 gestart", zegt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten (VVSG). Dat decreet was nochtans bedoeld om "voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor iedereen toegankelijk is". De Vlaamse regering verbond zich ertoe om tegen 2020 aan elk kind dat behoefte heeft aan kinderopvang een kwaliteitsvolle en betaalbare plek aan te bieden. Op dit moment is er voor 52 procent van de kinderen opvang. Het streefdoel is nog ver verwijderd. Lees ook Peiling in Antwerpen: N-VA van De Wever krimpt, Groen haalt kaap van 20 procent

