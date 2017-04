Opgepast, de buxusrups is al actief

Door: redactie

3/04/17 - 19u59 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Slecht nieuws voor wie een buxus in zijn tuin heeft staan. De buxusmot is dit jaar iets vroeger dan anders in actie geschoten. De rupsen van de mot leven in buxushagen en vreten in een sneltempo de Vlaamse tuinen kaal. Verdelgen is de enige oplossing.