Deze nieuwe opleiding van TUI Fly voor piloten is een pak goedkoper en biedt werkzekerheid

3/04/17 - 18u49 Bron: TUI Fly

TUI fly start een nieuwe opleiding voor jongeren die dromen van een carrière als piloot. Erg bijzonder aan dit initiatief: het traject kost een vierde van de klassieke pilotenopleiding en biedt de garantie dat de afgestudeerden bij TUI fly aan de slag kunnen. Het bedrijf is de eerste Belgische luchtvaartmaatschappij om zelf zo'n traject te organiseren en investeert meer dan 1 miljoen euro.

Heel wat jongeren willen dolgraag piloot worden, maar de opleiding is veeleisend en duur. Een kandidaat-piloot betaalt al snel zo'n 135.000 euro voor het behalen van een licentie. TUI fly heeft nu een traject uitgewerkt waarbij kandidaten worden opgeleid tot piloot én als extra een licentie om met Boeing 737 te vliegen. Hiervoor betalen ze 3 keer 10.000 euro, slechts 25 procent van de prijs van het klassieke aanbod. Tijdens hun opleiding leren ze ook de luchtvaartmaatschappij van binnenuit kennen door mee te draaien in de gronddepartementen. Deze gecombineerde opleiding duurt langer, maar naast de lagere prijs is ook gedurende minstens 3 jaar werkzekerheid als piloot gegarandeerd nadat de kandidaat slaagt.

De opleiding vraagt om een nieuwe informatica-infrastructuur, didactisch en trainingsmateriaal, opleidingsruimtes en een theoretische en praktische opleiding door instructeurs die zelf actieve piloten zijn. Na een opleidingscabine waar vuur en rook worden bestreden, zal er binnenkort een vluchtsimulator worden geïnstalleerd in de hoofdzetel te Zaventem. Om dit te realiseren investeert TUI fly meer dan 1.000.000 euro.



Met deze opleiding wil de luchtvaartmaatschappij het behalen van de licentie voor lijnpiloot een stuk democratiseren en een grotere zekerheid inbouwen dat de luchtvaartmaatschappij ook in de toekomst met de beste piloten kan blijven vliegen. De opleiding focust dan ook niet op het behalen van de minimale criteria, maar wil piloten afleveren die de hoogste mogelijke opleidingsnormen hebben gehaald.



Het TUI fly MPL Flight College start in september. Elk jaar kunnen minstens 12 kandidaten hieraan deelnemen. Hiervoor moeten ze slagen in een ingangsexamen. De selectie van de kandidaten zal in de komende maanden starten.



Op 6 mei zal een infodag worden georganiseerd in de kantoren van de luchtvaartmaatschappij in Zaventem. Ook op de luchtvaartdag op 22 april kunnen geïnteresseerde kandidaten meer info verzamelen. Online reageren op de vacature kan hier.