Minderhedenforum maakt zich zorgen na ontslag Lamrabet en Lyubayeva

Het Minderhedenforum maakt zich zorgen na het ontslag van beleidsmedewerkster Rachida Lamrabet bij Unia en diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. "Worden kritische stemmen het zwijgen opgelegd?", zo vraagt het forum zich af.

"Hoewel we geen oordeel kunnen vellen over het ontslag van Rachida Lamrabet en Alona Lyubayeva omdat we niet beschikken over de dossiers die aanleiding gaven tot hun ontslag, is het Minderhedenforum bezorgd over de signalen die onze samenleving worden ingestuurd", klinkt het.



"De perceptie bij onze achterban leeft immers dat kritische meningen, met name wanneer ze gaan over diversiteit of gelijke kansen, zeer makkelijk worden gediskwalificeerd of zelfs het zwijgen worden opgelegd. Deze tendens baart grote zorgen want het Minderhedenforum vindt dat burgers een actieve, kritische rol dienen te vervullen in de samenleving en dat het samenspel van diverse en kritische meningen bijdraagt tot meer nuance en maatschappelijk evenwicht."



"Onze samenleving heeft nood aan een open geest, aan mensen die voor hun mening durven uit te komen, ook al is het een moeilijke mening", zo klinkt het nog.