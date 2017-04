Wat is er geweten over dodelijke luchtaanvallen van 17 maart met mogelijke betrokkenheid Belgische F-16's?

Bewerkt door: ADN

3/04/17 - 14u24 Bron: Belga

Hawra Hassan (4) raakte gewond in het gezicht en aan de voet bij de luchtaanval van de coalitie op 17 maart. Haar moeder kwam om. © photo news.

Achtergrond Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) moet deze namiddag achter gesloten deuren tekst en uitleg geven in de Kamer over de mogelijke betrokkenheid van Belgische F-16's bij de dodelijke luchtaanvallen van 17 maart op de wijk al-Jadida in het Iraakse Mosoel. Zoals wel vaker in oorlogssituaties hangt er nog veel onduidelijkheid rond het bloedbad, dat minstens tientallen maar wellicht honderden levens heeft gekost.

Onderzoek © belga. Wat staat vast? Dat zowel de internationale coalitie onder leiding van de VS als de Iraakse autoriteiten een onderzoek gestart zijn naar wat er op 17 maart precies gebeurd is.



Het federaal parket in ons land bekijkt intussen of het ook een onderzoek moet openen. "Wij hebben van Defensie informatie gekregen over twee mogelijke incidenten", zei persmagistraat Eric Van Der Sypt vorige vrijdag. "Als blijkt dat er mogelijks sprake is van een inbreuk op de 'rules of engagement', wordt er een onderzoek geopend maar dat wordt dus momenteel bekeken."

Wel degelijk luchtaanvallen van coalitie Voorts heeft de coalitie op 25 maart bevestigd dat gevechtsvliegtuigen "op 17 maart IS-strijders en materiaal hebben aangevallen in het westen van Mosoel, op de locatie waar sprake zou zijn van burgerslachtoffers". Het Iraakse leger bevestigde op 26 maart dat het op de bewuste plek hevig strijd heeft gevoerd met IS.

'Rules of engagement' "Als er specifiek om steun gevraagd wordt door de grondtroepen, komen volgens het oorlogsrecht heel wat regels te vervallen. En mag men dus tussenbeide komen, ook bij twijfel" In het persbericht van de coalitie klonk daags voordien al dat de luchtaanvallen waren uitgevoerd "op vraag van de Iraakse veiligheidsdiensten". Dat is mogelijk niet onbelangrijk. Minister Vandeput legde immers op Radio 1 nog uit dat ons land vanuit Qatar al meermaals vragen tot ondersteuning geweigerd heeft omdat de onduidelijkheid over de situatie op de grond te groot is of de operatie niet voldoet aan de 'rules of engagement', de aanvalsregels die België zichzelf heeft opgelegd.



Maar er bestaat een uitzondering op die strikte procedure. "Als er specifiek om steun gevraagd wordt door de grondtroepen, komen volgens het oorlogsrecht heel wat regels te vervallen. En mag men dus tussenbeide komen, ook bij twijfel", aldus Vandeput. "Zelfs op dat ogenblik doen wij nog een aantal checks and balances, maar dan komen wij tussenbeide."