Anderhalve maand nadat een truck een jongetje heeft doodgereden voor zijn schoolpoort in Brugge, is er niets veranderd. Dat zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. Hij haalt daarmee zwaar uit naar de Vlaamse regering. "De regering jaagt de vrachtwagens naar de binnenstad omdat ze op de grotere wegen moeten betalen. Als er dan ongevallen gebeuren, is dat hun schuld."