"Minstens twijfel of zuurgooier Delhaize intentie had om te doden"

De verdediging van Jelle Frenken, de man die in februari 2015 poetsvrouw Marina Tijssen overgoot met zwavelzuur, heeft vandaag voor het hof van beroep in Brussel gepleit dat er op zijn minst twijfel over bestaat of de man de intentie had te doden. Frenken, die tot de feiten overging nadat hij maandenlang warenhuisketen Delhaize had afgeperst, drukte op het einde van de zitting zijn spijt uit.

Slachtoffer Marina Tijssen en haar advocaat Kris Luyckx © photo news. De correctionele rechtbank in Brussel veroordeelde Frenken in oktober vorig jaar tot een celstraf van achttien jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van tien jaar. Volgens de rechtbank maakte Frenken zich schuldig aan afpersing, poging tot afpersing en poging tot moord. Dat laatste betwistte Frenkens advocate, Nathalie Buisseret, maandag voor het hof van beroep. Zij voerde aan dat er op zijn minst twijfel over bestaat dat Frenken de intentie had om te doden. Lees ook Zuurgooier Jelle Frenken gaat in beroep tegen zijn veroordeling

"Ik ga nu iets vreselijks pleiten" "Mijn redenering is juridisch van aard", zei Buisseret. "Het is op zijn minst zo dat het anders kán geweest zijn. Er zal daar altijd twijfel over bestaan. Op basis van zijn persoonlijkheid en wijze van denken - ook al kunnen we die niet altijd volgen - moeten we vaststellen dat het niet zijn plan was om te doden."



Om haar redenering te staven verwees Buisseret onder meer naar Frenkens zoektocht op internet naar de mogelijke gevolgen van een zuuraanval. "Ik ga nu iets vreselijk pleiten", zei Buisseret. "Maar als je zoekt naar 'acid attack' op internet, dan zie je geen dode, maar verminkte vrouwen. De gevolgen van zijn daad waren veel ernstiger dan hij zelf had gedacht." Zuurgooier Jelle Frenken © Marc Baert.