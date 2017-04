Meer dan halve ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven

Bewerkt door: mvdb

3/04/17 - 13u01 Bron: ANP

Containers in de Antwerpse haven. © epa.

In de haven van Antwerpen is afgelopen week 583 kilo cocaïne onderschept. Dat maakte de Nederlandse politie vandaag bekend.

De straatwaarde van de uit Brazilië afkomstige verdovende middelen wordt geraamd op ruim 10 miljoen euro.



Na de ontdekking is de zending afgeleverd bij een bedrijf in Ossendrecht, vlak over de grens met het Belgische Putte-Kapellen. De politie had de drugs er toen al tussenuit gehaald en vervangen. Bij de aflevering zijn geen mensen aangehouden. Het politieonderzoek loopt nog.