500 actievoerders protesteren tegen dierenleed in slachthuis Tielt

Hans Verbeke

3/04/17 - 11u02 Bron: eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

video In Tielt zijn deze morgen zo'n 500 actievoerders samengekomen om te protesteren tegen het dierenleed in het slachthuis van Tielt. De politie houdt een oogje in het zeil en controleert rugzakken en handtassen.

© Hans Verbeke. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights verspreidde enkele weken geleden undercoverbeelden die in het slachthuis waren gedraaid door een medewerker van de organisatie die er kortstondig in dienst was genomen. Op de beelden was te zien hoe varkens werden mishandeld en soms nog levend werden opgetakeld.



De beelden wekten een storm van verontwaardiging op. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) liet prompt de slachtvergunning intrekken van het slachthuis. Sindsdien zijn zowat 350 mensen technisch werkloos.



De directie van het Exportslachthuis Tielt reageerde geschokt op de beelden. Twee medewerkers verloren hun slachtvergunning, drie anderen die voor onderaannemers werkten, werden ontslagen.