Vandeput over Belgische betrokkenheid Mosoel: "Onderzoek internationale coalitie afwachten"

3/04/17

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wacht op het onderzoek van de internationale coalitie om zich uit te spreken of de Belgische F-16's betrokken waren bij een aanval op 17 maart waarbij honderd burgerdoden zijn gevallen in de Iraakse stad Mosoel. Dat zei hij vandaag in De Ochtend (Eén). Hij benadrukte dat de Belgische toestellen de zeer specifieke inzetregels strikt toepassen.

Vandeput wees erop dat de Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen samen met andere landen van de internationale coalitie dagelijks worden ingezet in diverse samenstelling en met diverse opdrachten. De minister bevestigde dat de Belgische toestellen op 17 maart in de buurt waren. "Maar het is niet duidelijk waar precies de beelden van de slachtoffers genomen zijn", aldus Vandeput die benadrukte dat België meewerkt aan het onderzoek van de internationale coalitie. "Pas als dat afgerond is kan worden nagegaan of de regels die we onszelf hebben opgelegd gevolgd zijn, en of er iets fout gelopen is."



De minister bevestigde dat de Belgische vliegtuigen vasthouden aan het principe "bij twijfel, geen twijfel", wat inhoudt dat er dan niet opgetreden wordt. Maar er wordt in één geval afgeweken van deze regels, bij ondersteuning van troepen op het terrein. In dat geval vervallen volgens het oorlogsrecht een groot deel van de regels weg, aldus nog Vandeput.



Hij verklaarde nog dat hij ter beschikking staat van de Kamercommissie voor de Opvolging van Buitenlandse Zendingen, die volgens Le Soir later op de dag bijeenkomt. "Ik heb al toelichting gegeven in de commissie", aldus Vandeput die ook een oproep deed aan de leden van de commissie om de vertrouwelijkheid te respecteren. Op vragen van de oppositie voor meer transparante communicatie, antwoordde hij dat het volk recht heeft op zeer veel informatie, maar dat bepaalde info geheim moet blijven. "Hoever kunnen we gaan om de vijand niet teveel informatie te geven?"