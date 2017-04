Vandeput moet tekst en uitleg geven over Belgische betrokkenheid Mosoel

Door: redactie

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wacht op het onderzoek van de internationale coalitie om zich uit te spreken of de Belgische F-16's betrokken waren bij een aanval op 17 maart waarbij honderd burgerdoden zijn gevallen in de Iraakse stad Mosoel. Dat zei hij vandaag in De Ochtend (Eén). Hij benadrukte dat de Belgische toestellen de zeer specifieke inzetregels strikt toepassen. De Kamercommissie die de buitenlandse missies opvolgt, komt om 13.30 uur achter gesloten deuren bijeen.

Dat meldt N-VA-commissielid Karolien Grosemans. Haar partijgenoot en minister van Defensie Steven Vandeput zal er tekst en uitleg moeten geven over de mogelijke betrokkenheid van Belgische F16's bij de dodelijke raid op 17 maart op het Iraakse Mosoel, waarbij talrijke burgerslachtoffers vielen.



Journalist Martin Chulov van The Guardian meldde zaterdag op Twitter dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de betrokkenheid van het Amerikaanse, Britse, Franse en Belgische leger bij de aanvallen bevestigt in een rapport. Officiele bevestiging gaf het Pentagon echter niet, zo klonk het nadien bij de Amerikaanse ambassade in Brussel.



"Al toelichting gegeven"

Hoog tijd dus om klaarheid te scheppen. Dat vindt ook de oppositie, die had aangedrongen op de bijeenkomst van de opvolgingscommissie. De vergadering had normaal gezien pas binnen drie weken moeten plaatsvinden, maar dat is dus vervroegd.



"Ik heb al toelichting gegeven in de commissie", aldus Vandeput die ook een oproep deed aan de leden van de commissie om de vertrouwelijkheid te respecteren. Op vragen van de oppositie voor meer transparante communicatie, antwoordde hij dat het volk recht heeft op zeer veel informatie, maar dat bepaalde info geheim moet blijven. "Hoever kunnen we gaan om de vijand niet te veel informatie te geven?" Lees ook Pentagon heeft betrokkenheid Belgische F-16's bij bombardement in Mosoel niet bevestigd

"Niet duidelijk waar beelden genomen zijn"

Vandeput wees erop dat de Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen samen met andere landen van de internationale coalitie dagelijks worden ingezet in diverse samenstelling en met diverse opdrachten. De minister bevestigde dat de Belgische toestellen op 17 maart in de buurt waren. "Maar het is niet duidelijk waar precies de beelden van de slachtoffers genomen zijn", aldus Vandeput die benadrukte dat België meewerkt aan het onderzoek van de internationale coalitie. "Pas als dat afgerond is kan worden nagegaan of de regels die we onszelf hebben opgelegd gevolgd zijn, en of er iets fout gelopen is."