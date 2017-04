Hoogzwangere vrouw steekt partner dood: 18 jaar cel

Door: Siebe De Voogt

3/04/17 - 09u30

Oostende Een 39-jarige vrouw met Macedonische roots uit Oostende is door de correctionele rechtbank van Brugge veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar voor doodslag op haar 39-jarige echtgenoot Neat Topojani. Fljorije Dzelili was op 13 september 2014 zeven maanden zwanger toen het in hun woning in de Romestraat misliep.