Arbeider sterft bij zwaar ongeval in mist

Hans Verbeke

3/04/17 - 09u10 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

video Een zwaar ongeval op de Verre Ginste in Oostrozebeke heeft deze morgen het leven geëist van een Roemeense arbeider. Die was onderweg met twee collega's.

Iets voor zeven uur botsten een bestelwagen met drie arbeiders aan boord en een personenwagen, waar de Gentstraat en de Wakkensteenweg elkaar kruisen. Door de klap kwamen beide voertuigen op een weiland terecht. De bestuurder van de personenwagen kon zich in veiligheid brengen, terwijl zijn motor vuur vatte en begon te branden. Even later stond de wagen in lichterlaaie.