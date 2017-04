Gent voert al aanpassing circulatieplan door, gevreesde chaos blijft uit

TK

video In Gent is sinds vannacht het nieuwe circulatieplan van kracht. De stad is in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). Van de voorspelde chaos kwam vandaag alvast niet veel in huis: Gent kende een rustige ochtendspits. "Maar de echte test komt pas na de paasvakantie", aldus burgemeester Termont.

Er is veel veranderd: in 77 straten is de rijrichting veranderd. Verschillende 'knippen' verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden. Het autovrije gebied in de binnenstad verdubbelde bijna in oppervlakte en wordt het grootste van het land. Vier straten, de winkelstraten Langemunt, Donkersteeg, Mageleinstraat, Kalandestraat tot en met Koestraat, en tijdens de zomermaanden de Graslei, hebben het statuut "voetgangersstraten". Tussen 11 en 18 uur zijn die ook verboden terrein voor fietsers.



Camera's met nummerplaatherkenning zorgen voor de handhaving. Tot begin mei zal de politie maar verbaliseren vanaf een tweede overtreding. Inwoners en bedrijven die aan voorwaarden voldoen, kunnen zelf vergunningen regelen om via 'toegangspoorten' toch nog in het gebied te kunnen. De knip aan de Ottogracht. © Yannick De Spiegeleir. Stewards van KAA Gent helpen verdwaalde chauffeurs. © Yannick De Spiegeleir.