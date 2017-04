Chaos of niet? Circulatieplan van kracht in Gent

TK

3/04/17 - 06u32 Bron: Belga

© Stad Gent.

In Gent is sinds vannacht het nieuwe circulatieplan van kracht. De stad is in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). Of de voorspelde chaos uitblijft, zal nog moeten blijken.

Een goed, leefbaar en gezond circulatieplan begint natuurlijk met een goede en duidelijke communicatie. #failure #gent #circulatieplanGent pic.twitter.com/w2nSJhbSnM — Harold De Buck (@hdebuck) Het plan, dat volgens deze peiling meer tegen- dan voorstanders heeft, deed de laatste weken al veel inkt vloeien. Vandaag treedt het dan echt in voege. Er is veel veranderd: in 77 straten is de rijrichting veranderd. Verschillende 'knippen' verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden. Het autovrije gebied in de binnenstad verdubbelde bijna in oppervlakte en wordt het grootste van het land. Vier straten, de winkelstraten Langemunt, Donkersteeg, Mageleinstraat, Kalandestraat tot en met Koestraat, en tijdens de zomermaanden de Graslei, hebben het statuut "voetgangersstraten". Tussen 11 en 18 uur zijn die ook verboden terrein voor fietsers.



Camera's met nummerplaatherkenning zorgen voor de handhaving. Tot begin mei zal de politie maar verbaliseren vanaf een tweede overtreding. Inwoners en bedrijven die aan voorwaarden voldoen, kunnen zelf vergunningen regelen om via 'toegangspoorten' toch nog in het gebied te kunnen.



Belangrijk voor bezoekers: alle parkings blijven bereikbaar, vanop de ring staan wegwijzers, en er zijn ook 1.600 plaatsen op Park- en Rides aan de rand van de stad, met aansluiting op openbaar vervoer. Omdat niet alle navigatiesystemen up to date zijn, lanceerde de stad eerder al een routeplanner. © Didier Verbaere.