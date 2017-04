Nog geen interims bij overheid

DDW

Het plan van minister Liesbeth Homans (N-VA) om vanaf juli uitzendarbeid mogelijk te maken bij de Vlaamse overheid en de gemeenten, loopt vertraging op. De Vlaamse regering is het afgelopen vrijdag niet eens geworden.

In Europa zijn er maar twee landen meer waar uitzendarbeid bij de overheid verboden is: Griekenland en België. Bij de start van de regering-Bourgeois hadden N-VA, CD&V en Open Vld afgesproken om daar komaf mee te maken voor de vervanging van tijdelijk afwezige ambtenaren of bij een acute nood aan extra werknemers. Intussen werd een voorontwerp van decreet goedgekeurd en vrijdag moest het licht op groen gezet worden. Maar na een urenlange discussie kwam er geen witte rook, omdat CD&V bleef dwarsliggen. "Wij willen dat het er komt, maar het moet wel een positief verhaal worden, waar iedereen - dus ook de vakbonden - kan achterstaan. Wat nu op tafel ligt, beantwoordt daar nog niet aan. Er is nog wat tijd nodig", klinkt het bij CD&V.



Uitstel dus, maar geen afstel? Afwachten. Maar uitzendarbeid mogelijk maken vanaf juli zal vermoedelijk niet meer lukken. (DDW)